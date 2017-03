Balduzzi: En la política, “el objetivo sigue siendo la igualdad”

La diputada provincial dialogó con InformateSalta en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Consideró que si bien se han ganado muchas luchas, la comunidad y el Estado deben seguir trabajando para alcanzar la verdadera igualdad. No descartó la reelección.

Desde el ámbito de la política, Matilde Balduzzi, diputada provincial, analizó que el rol de la mujer fue evolucionando lento, con avances y retrocesos, por lo que se debe reforzar la lucha.

“Pasamos el cupo, la paridad y equidad, pero el eje objetivo sigue siendo la igualdad, donde no existan diferencias de ningún tipo, ese día, cuando miremos al hombre que tenemos al lado sin ninguna diferencia, van a cambiar las cosas. Si ellos piensan que nosotras vamos por un espacio más allá de lo que ellos tienen no es así”, manifestó la diputada en diálogo con InformateSalta.

Sobre el paro nacional de mujeres y la movilización en las calles, Balduzzi sostuvo que no le gustan los extremos. “Hay grupos de mujeres que quieren ser más que los hombres, es el problema de algunas mujeres que no han vivido la lucha de las viejas para llegar a donde estamos. Ellas piensan que el problema de las mujeres lo resuelven solamente las mujeres, pero no es así, se resuelve entre todos, desde las familias”.

La legisladora destacó la importancia de que la familia trabaje desde la igualdad, la Educación enseñe sexualidad integral desde nivel inicial y el Estado profundice políticas profundas que no sólo capaciten a las personas sino que logren verdaderos cambios en las personas.

“Ayer fue un día de emoción y lágrimas, ver mujeres que van al extremo y nos hacen perder parte del camino avanzado me da mucha pena. Somos inteligentísimas, fuertes, pechadoras, pero a veces perdemos el objetivo central. Con igualdad vamos a lograr todo, más inserción, puestos de trabajo, competir sanamente por jefaturas”, expresó.

Balduzzi señaló que, junto a un grupo de legisladoras, están trabajando para lograr la igualdad en el poder judicial, recomendar y sugerir al ejecutivo sobre el tema gremial y que cada 10 sindicalistas hay una sola mujer.

“Las mujeres que aparecen muertas, las que han sobrevivido a ataques de violencia, las adolescentes golpeadas, duelen en el alma. Le estamos pidiendo al Ejecutivo que reglamente y ejecute las leyes. Falta el reglamento de los violentos. Queremos saber cuál fue el cumplimiento de la primera etapa de la Emergencia por Violencia de Género. Produce desgano y profunda tristeza. Las condenas para los femicidios son muy frágiles”, consideró la diputada.

Sobre la promulgación de la ley de paridad de género, la legisladora dijo: “No se dio como la buscábamos, pero es una batalla más. Al final vamos a tener un poquito más de mujeres pero no la cantidad que buscábamos. Van a aparecer mujeres que estaban invisibilizadas”.

Si bien Balduzzi no confirmó si se presentará para renovar su banca en la Cámara de Diputados, aseguró que quiere seguir trabajando para lograr la ley de los ancianos, la ley de exigencia del perfil psicológico para los policías para los ingresos y acenso, entre otras. “Eso lo va a decidir la gente y Dios. No tengo apuro, si se da se da. Si no se da voy a seguir militando porque es lo que llevo en la sangre”.