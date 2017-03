Reordenamiento del tránsito: Organizaciones sociales piden ser escuchadas

Ignacio Mendieta, integrante de la organización social Anda La Bici, compartió con InformateSalta su preocupación ante la falta de consulta pública en torno a temas fundamentales para la ciudadanía, como el reordenamiento del tránsito y la planificación urbana. Compartimos su reflexión.

“Días pasados el intendente de la ciudad Gustavo Sáenz y su secretaria de Obras Públicas, la Arquitecta Beatriz Blanco, presentaron un plan de Reordenamiento Integral del Casco Histórico, un “ambicioso” proyecto que intentaría “revalorizar” el centro de la ciudad con una inversión de 300 millones de pesos.

En muchas ciudades del mundo, a diferencia de lo que sucedió en Salta, se llama a audiencias públicas de participación ciudadana para diseñar un plan de urbanización que afectará la vida de cientos de miles de habitantes.

Este tipo de convocatorias democráticas no constituyen una traba “burocrática” para el desarrollo del proyecto, sino la manera de obtener muchas opciones y poder elegir la más inclusiva y conveniente.

Otra opción de participación ciudadana hubiese sido que la intendencia elaborase un anteproyecto que luego sería expuesto en forma pública para que la ciudadanía pueda verlo y emitir su opinión por escrito o verbalmente. El proceso normalmente concluye con una audiencia pública en la que se escuchan todas las opiniones y se logra el consenso. De ésta manera nadie podría decir que no conocía el proyecto que se hará en su ciudad.

En el caso que nos ocupa, el origen del proyecto no parece ser el plan, sino la voluntad y exigencia del intendente y su equipo. Lo ideal sería que se canalice esa voluntad hacia las necesidades de toda la ciudadanía, a fin de que el punto de partida sea acorde a una demanda ciudadana, sobre todo porque hablamos de proyectos millonarios con recursos públicos que se deben invertir eficientemente y no pueden depender de entusiasmos personales.

El proyecto ya está en marcha sin embargo existen muchos puntos sobre los que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil nada sabemos y sobre los que demandamos información para poder opinar.

Un mero powerpoint y una animación (bastante irreal) del proyecto, de pocos segundos, y que han circulado en las redes sociales no permiten hacerse una opinión sobre el proyecto, y como no pertenecemos al pequeño círculo de poder nos tendremos que conformar con que, una vez más, el gobierno municipal ‘meta la pata’ por no escuchar a los ciudadanos, y así, en pocos años más, asistiremos a un nuevo proyecto de ‘reordenamiento’ del Casco Histórico que seguramente implicara otra suma millonaria de recursos públicos que se gastarán de acuerdo a un “entusiasmo personal””.