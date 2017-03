El “Chaqueño” le bajó el pulgar a una posible candidatura

Luego de la polémica instalada por su posible candidatura, el popular cantante folclórico Oscar “El Chaqueño” Palavecino descartó de plano competir en las próximas elecciones tras argumentar que “no se siente capacitado” para tamaña responsabilidad y adelantó que su anhelo es seguir cantando.

En una rueda de medios, el cantautor agradeció el ofrecimiento pero sostuvo que no es su deseo involucrarse en política. “Hay que ser consciente si vos servís o no servís. No se trata de agarrar una candidatura porque te paguen. Yo vivo bien, trabajo bien. A mí me gusta trabajar en la parte social es cierto, y lo hago ad honoren con mucha gente”, remarcó.

En ese marco, aseguró que desde su lugar continuará luchando por el Chaco salteño. “Trabajamos con muchas madres, allá hay muchas madres solteras y gente que no ha tenido la posibilidad de estudiar. Hoy tenemos la universidad. Hoy tenemos una ruta, pero hemos estado mucho tiempo fuera del sistema”, concluyó.