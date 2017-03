A poco de cumplirse 7 años del accidente que le quitó la vida a Daniel Aguilar, de solo 12 años, su familia se mostró contrariada por la decisión de juzgar el homicidio a través de un juicio abreviado, previsto para la jornada de mañana, tras entender que se obstaculizará la posibilidad que se conozca cómo se dieron los hechos.

María Elisa Arancibia, mamá de la víctima, en diálogo con Radio VOS, se mostró indignada ya que al no llevarse a cabo un juicio oral y público, no podrán declarar los 17 testigos. “El juicio se hará en un solo día, lo que demuestra que para ellos la vida de mi hijo no vale nada, se hizo de todo pero no alcanzó, pusieron trabas de todos lados para suspender la reconstrucción”, manifestó.

Luego recordó que el accidente ocurrió cuando el niño, su hermana de 11 meses, una mujer del barrio y ella estaban en la vereda, preparando su fiesta de cumpleaños. “La camioneta nos embistió a todos pero a mi hijo lo hizo pedazos, lo partió en dos, y después se supo que los dos ocupantes estaban borrachos”, detalló.

Por último, dijo que el principal imputado es Rolando Garnica, quien conducía el vehículo, y manifestó desconocer si su acompañante, Enrique Sosa, también será juzgado.