“Contienda constante” por los derechos del colectivo LGBT

Pía Ceballos, referente de Mujeres Trans Argentina (MTA) Salta aseguró “Es una situación de contienda constante”, al referirse a la lucha por los derechos del colectivo. Lamentó el escaso interés de los ediles capitalinos y del Ejecutivo municipal, hizo hincapié en la necesidad de trabajar políticas de inclusión y denunció “la discriminación y la violencia que se ejerce desde instituciones gubernamentales”.

La referente recordó en H7 por FM Noticias 88.1, que la semana pasada se reunieron en el Consejo Deliberante para presentar un anteproyecto elaborado con diferentes organizaciones para solicitar la restitución del Área de la Diversidad en la Municipalidad. Sin embargo, lamentó la escasa participación de los ediles y dijo: “Asistieron solo tres de la Comisión de Derechos Humanos, pero pudimos transmitirles porqué nos parecía importante, plantear un diagnóstico y llamar a la reflexión de que son urgentes las medidas para el diseño de políticas públicas y el espacio para la diversidad sexual”.

“Hay algunos legisladores que nos han hecho saber su intención de acompañar este proyecto. Salim, Galíndez y Fonseca fueron tres concejales contundentes”, subrayó y añadió: “También hemos encontrado aliadas en el Observatorio y hay instituciones concretas en las cuáles hemos podido ir trabajando de a poquito desde la Mesa de la Diversidad. Es necesario que este proyecto también se dé en el ámbito provincial”.

También, enfatizó: “Hemos tenido un disenso con el Ministro de Trabajo porque no estaba de acuerdo con el cupo ya que le parecía discriminatorio, pero cuando le planteamos la inclusión de las personas trans y que nos diga cuáles son las posibilidades reales, vemos que no hay una política seria”.

“Tenemos muchas demandas que no logramos satisfacer. Somos organizaciones de la sociedad civil que abordamos esta temática y nos encontramos con una disociación entre las políticas públicas que hacen a educación, salud, trabajo, vivienda digna, y lo que hace a los derechos del colectivo LGBT”, remarcó Ceballos.

En este sentido, alertó sobre la complicada situación que atraviesan en cuanto a inclusión, principalmente laboral. “Tenemos una barrera muy fuerte que tiene que ver con los empleadores y cómo ponen de relieve la cuestión de la identidad sexual y no la idoneidad”, señaló al tiempo que recordó que mientras estaba en funcionamiento el Área de la Diversidad en el municipio, se había logrado la inclusión educativa así como un articulación en oficios y capacitación en distintas profesiones.

“Es necesario el trabajo concreto en políticas públicas sobre cómo se capacita y en qué marco del mercado local nos podemos encontrar para la inserción. Estamos en un momento de crisis muy delicado, pero hay una población que siempre ha sido muy vulnerada y golpeada, y que no ha tenido respuestas del Estado, es la población comunidad trans”, puntualizó.

Asimismo, en relación a la ley de cupo laboral trans, que el Senado devolvió a Diputados con algunas modificaciones en noviembre de 2.016, lamentó: “Todavía estamos esperando la voluntad de los diputados de aprobar una ley que habla de inclusión y de una reparación a un colectivo golpeado históricamente”. “Esto implica trabajar en los cambios culturales para una sociedad más justa, la ley viene a reivindicar el derecho que las personas trans no han tenido, el derecho a un trabajo formal”, agregó.

Por otro lado, destacó: “Hemos conseguido una ley con un Estado presente en 2.012, que es la Ley de Identidad de género”, pero aseguró que “hoy no se efectiviza en lo concreto” y denunció que “hay muchísimas dificultades en relación a la discriminación y la violencia que se ejerce por sobre la identidad de género desde instituciones gubernamentales”.

Ceballos adelantó que se encuentras organizando, a través de la Mesa de la Diversidad, una serie de actividades para desarrollar del 15 al 19 de mayo en el marco del “Día Nacional de Lucha contra la discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. “Queremos iniciar izando la abandera del orgullo LGBT en el Concejo Deliberante. Es una actividad que venimos realizando desde que hay una ordenanza en la Municipalidad pero el año pasado no pudimos realizarla porque los concejales no encontraban la bandera, se había extraviado”, contó.

Y agregó: “Hacemos una lectura de un gobierno municipal que no nos ha recibido jamás y un Intendente que mira al costado bajo la hipocresía, porque antes de que sea Intendente me mandaba mensajes personales a mi facebook agradeciendo las actividades que realizamos y hoy no nos recibe. Nos sentimos olvidadas y con un mensaje en contra de nuestras luchas”.

Finalmente, anticipó que el 19 de mayo se llevará adelante el Primer Encuentro Provincial de Diversidad Sexual LGBT, con la participación de referentes nacionales y de toda la provincia.