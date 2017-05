Rubén Barrios: “Que los planes sociales se transfieran a las empresas y se transformen en empleo genuino nos parece muy bien”

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Rubén Barrios, analizó la actualidad económica nacional. “Hay lugares que la están pasando mal, vemos persianas bajas en Bs. As. y Mendoza pero hay que establecer cuál es la problemática. Las provincias de frontera tienen un problema serio de competencia con ciudades de los países vecinos”, sostuvo el empresario y explicó que no solo representa un inconveniente el ingreso de mercadería ilegal al país, sino que el cambio monetario favorece muchas veces el éxodo de compradores hacia los países fronterizos, sobre todo en los fines de semana largos.

“Nosotros estamos pidiendo a gritos medidas que favorezcan la baja de los precios en ciudades y provincias fronterizas”, añadió.

En tanto, sostuvo que, si bien los hay, los despidos no se hacen sentir en nuestra provincia y adjudicó tal situación al desarrollo del turismo, a la vez que abogó por la protección de la actividad por parte del Estado provincial.

Plan ‘Empalme’

El Ejecutivo nacional anunció hace pocos días un cambio en los planes sociales, a partir de ahora, quien reciba el beneficio podrá acceder a un trabajo ‘en blanco’ sin perderlo. La vuelta de tuerca es que las empresas empleadoras son las que recibirán el incentivo económico: pagarán el salario de lo trabajadores y las cargas sociales deduciendo el valor del plan, entre 800 y 4000 pesos, y el Estado completará el salario con el monto del subsidio que ya se percibía durante 24 meses.

“Es algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo. De todas formas, creo que la asistencia debe existir pero no debe convertirse en asistencialismo ni ser eterna. Hay que fomentar el empleo y su cultura. El hecho de que los planes sociales se transfieran a las empresas y se transformen en empleo genuino nos parece muy bien”, sentó posición Barrios.

La opinión pública, lejos de celebrar la medida, ve en ella un nuevo beneficio para el empresariado y la posibilidad de flexibilizar aún más del trabajo, ya que se sospecha y no sin motivos, que las patronales preferirán contratar trabajadores bajo esta nueva modalidad, con salarios subvencionados por el Estado, y, en consecuencia, despidiendo a los trabajadores con salarios de convenio.

“Es parcialmente erróneo ese planteo. Hay que favorecer a las PyMes y hay que buscar medidas que tiendan a sostener los puestos laborales que ya existen y de generar más producción”, respondió vagamente Barrios al ser consultado sobre el punto y anunció: “Va a haber un proyecto para bajar las cargas laborales y otro para la baja del IVA”.

Multas a comercios por sacar la basura en días sin recolección

De un tiempo a esta parte, la Municipalidad capitalina endureció las multas a dueños de locales que saquen la basura en días donde no hay recolección. Comerciantes hicieron sentir su malestar ante la medida.

“La medida contempló solo las infracciones y no algo importantísimo como la prevención. El comerciante está acostumbrado a sacar la basura todos los días y estos cuatro días que no hay recolección no los tiene presente. A mi me molesta cuando se piensa que a uno no le interesa la fachada de la ciudad, creo que aquí hay un problema de comunicación directa. Resulta que hay comercios que recibieron un volante con información y la basura no fue problema este fin de semana largo”, consideró Barrios para concluir.