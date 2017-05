Malvina Gareca, coordinadora de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) en Salta, explicó por H7 por FM Noticias 88.1, “Venimos desde hace tiempo trabajando el tema del acoso callejero. Hace dos años se habían presentado propuestas en el Congreso de la Nación para sancionarlo pero todavía no se han tratado”, además se manifestó respecto a las distintas indicativas que buscan sancionar tales conductas. “Si se avanza en Salta sería buenísimo”, dijo.

En este sentido, indicó que se han presentado proyectos tanto en el Concejo Deliberante capitalino como en la Cámara de Diputados y señaló: “Todavía en debate y hay que ver qué se termina consensuando. El proyecto que habíamos propuesto en su momento hablaba de una sanción económica y de trabajo comunitario, además de un trabajo que tiene que hacer el Estado en cuanto a campañas de concientización y difusión”.

“Las conductas que manifiestan el acoso callejero tienen que ver con tocamientos, perseguir a una mujer en la calle, interceptar el paso o dichos con connotaciones sexuales”, explicó Gareca precisando qué conductas serían sancionadas, aunque aclaró que la reglamentación “tiene que estar muy detallada para que se entienda qué puede ser sancionado”.

Asimismo, destacó: “Tener esta herramienta nos permite también que la policía esté capacitada para dar una respuesta o por lo menos tomar el reclamo”, y añadió: “Muchas veces este tipo de acoso es sistemático y ocurre en el mismo lugar, con loo cual es hasta más sencillo comprobar el hecho”.

Remarcó el trabajo que realizan a partir del aporte de datos estadísticos desde distintos organismos, y resaltó también el trabajo de sensibilización y capacitación en los establecimientos educativos, y en distintos organismos y espacios públicos.

Por otra parte, se refirió a la inauguración de una sala de lactancia en el Centro Cívico Grand Bourg, y observó: “Creemos que es necesario ampliar este derecho y promover la lactancia materna y una vida saludable, dando apoyo a las madres para que vuelvan a trabajar sin dejar de amamantar a sus hijos”. Además, subrayó: “Es importante que se sumen a esta iniciativa también los lugares privados y muchos más espacios. Tiene que ver con tomar conciencia de cosas que nos pasan y que muchas veces no se tienen en cuenta”.

Finalmente, habló sobre el proyecto que presentaron en el Congreso, junto al colectivo de Economía Feminista y la diputada Victoria Donda, para impulsar la provisión gratuita de productos de gestión menstrual en centros de salud, hospitales, escuelas públicas, universidades, espacios comunitarios, cárceles y refugios para persona sen situación de calle. “Son productos que están bastante caros y no podés no usarlos. Hay gente a la que le cuesta acceder o que no cuenta con los recursos y es un costo más en la economía de cada uno”, explicó y analizó: “Es una iniciativa muy interesante teniendo en cuenta que las mujeres ganamos menos en relación a los hombres y en época de crisis también por la precarización laboral. Tiene que ver con la sororidad entre las mismas mujeres”.