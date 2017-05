Ex Palúdica: “Solo con la medida de fuerza fuimos escuchados”

Matilde Juárez, representante de los trabajadores opinó sobre la toma de posesión del edificio de la ex Palúdica por la Municipalidad de Salta luego de varios meses de protestas por parte de los trabajadores del organismo nacional y un posterior acuerdo.

“Nosotros estamos en alerta viendo cómo se va a manejar la situación. Vino el ingeniero que va a hacer la obra para hacer un visado del predio y ahora, de acuerdo a lo que pidió el juez, un ingeniero de la Universidad va a haber un informe sobre el estado edilicio y, luego, nosotros haremos nuestra propuesta de las necesidades del espacio físico necesario para seguir cumpliendo con nuestras tareas”, aseguró Juárez.

Confirmó, además, que siguen realizando su trabajo los mismos espacios físicos que venían ocupando hasta tanto la situación se defina. “Nosotros seguiremos en la lucha por un espacio de trabajo digno, ahora, vemos con mucha preocupación que desde que inició el conflicto comenzaron a llegar las intimaciones para la jubilación de los compañeros”, advirtió la delegada.

Y añadió: “Puede ser una coincidencia pero sentimos que estamos siendo perseguidos”.

Cabe recordar que el intendente Sáenz pretende construir allí el Museo del Folklore y los trabajadores vieron en el traspaso del edificio nacional hacia la Municipalidad, un paso más en el avance de Nación – con el apoyo del gobernador Urtubey y sus Legisladores- para recortar presupuesto en salud pública. Los trabajadores de la ex Palúdica vieron peligrar sus puestos laborales y, en su momento, denunciaron que la maniobra encubriría un futuro negocio inmobiliario de la Municipalidad capitalina y que las tareas que en el predio se realizan son completamente incompatibles con la afluencia de público de un museo.

“Ellos dicen que los espacios van a estar bien delimitados y que no va a haber un contacto directo con la gente que venga al museo. Todavía no vimos ningún boceto, la Municipalidad no presentó ninguna propuesta – no la tienen – y, según lo que se dijo, todavía no cuentan con los fondos para hacer las obras, es decir, el proyecto solo lo tienen en mente pero era urgente quitarle a los trabajadores su lugar”, dijo al respecto Juárez.

A la vez, la referente dijo que “hubo un lobby político muy grande de autoridades nacionales y provinciales” para que la sesión del edificio se haga efectiva.

“Seguimos atentos a lo que pueda ocurrir, decidimos cesar en las medidas de fuerza porque esa fue la exigencia para poder negociar. Lo curioso es que, si no tomábamos estas medidas, no hubiésemos logrado tener participación activa en la decisión de dónde vamos a trabajar ya que querían trasladarnos. Solo con la medida de fuerza fuimos escuchados”, finalizó Juárez.