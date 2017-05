"Chupala papá", esa fue la respuesta de un delegado comunal a vecinos tucumanos

Apareció la contestación irrespetuosa de un delegado comunal a vecinos del Mojón, departamento Leales, provincia de Tucumán, los mismos manifiestan que están “abandonados por el gobierno provincial”.

Aseguran que hay una total carencia de obras por parte del delegado comunal Jorge "Pila" Anís, quien se daría "la gran vida", según denunciaron a través de WhatsApp, indica el portal Contexto.



Además exhibieron conversaciones con Anís, quien entre otras expresiones señala que: "hago una casa de lujo por que se me canta bien el orto" y le aconseja a un vecino: "chupala papá, yo hago lo que se me cante el orto papi con mi plata y si no tené para hacer tu casa cagate papá".