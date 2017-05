La perturbadora pregunta de una víctima de la Ballena Azul a su madre poco antes de suicidarse

La primera pista fueron dos preguntas. "Mamá, ¿existen las ballenas azules?", quiso saber la nena. "Existen y deben quedar pocas. Están en vías de extinción", respondió la madre creyendo que era una inquietud inocente de su hija, Maylen Lisseth.



Otro día la duda giró en torno al suicidio. "Mamá, ¿la gente que se suicida es valiente o cobarde?", preguntó la pequeña. "Pues yo soy muy cobarde, yo no lo haría", respondió la madre.



"Ah, ¿entonces tú piensas que son valientes?", replicó la hija. "No, sólo que no hay que criticar a la persona que haga eso", precisó Maylen.



"Le contesté así porque hacía poco un señor del barrio se había ahorcado y pensé que preguntaba por eso. Ahora que ya pasaron las cosas y es fácil deducir, cualquiera se alarma con todas esas preguntas", confesó la progenitora.