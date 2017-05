Cayó con su auto en un pozo y asegura que no estaba señalizado

Ocurrió a las 7:30 en la avenida Líbano. La mujer, que resultó ilesa, asegura que la zona no estaba correctamente marcada.

Inés salió de trabajar a primera hora y cuando intentaba regresar a su casa se incrustó en un pozo, perteneciente a una obra realizada por la municipalidad, que según dijo, no estaba correctamente señalizada. Afortunadamente resultó ilesa.

En diálogo con Radio Vos dijo, “No esperaba terminar mi día laborar así. Por falta de señalización, mi auto terminó dentro de un pozo, casi vuelco, estoy enojada, triste, no sé quién se va a hacer cargo de los daños”, agregó.

La mujer aseguró que intentaba ir hacia la avenida Chile, “estaban repavimentando la calle y de repente vi un pozo que dejaron abierto, no estaba señalizado, venían autos al costado mío y no me pude cambiar de carril, así se produjo el accidente”.

Detrás de ella circulaba el móvil 1719 de la Policía, ellos fueron quienes la auxiliaron de inmediato. Los daños al vehículo son importantes, inclusive reventó una llanta. Ella viajaba con el cinturón puesto y no sufrió heridas. Preocupada aseguró que horas después se presentó personal de Obras Públicas para evaluar lo ocurrido.

Mientras llama a los seguros del auto y a la ART para dar aviso y buscar la forma de sacar el vehículo del pozo, contó que una vecina se acercó a ayudarla. “Yo no la conozco y me contó que ayer a dos motociclistas les pasó lo mismo”, asegurando que existen antecedentes en la zona.