Reclaman por el deplorable estado de los baños de una escuela

Otra vez la Escuela Joaquín Castellanos, ubicada en barrio Tres Cerritos, en el ojo de la tormenta. A las denuncias por robos e inseguridad que se dio a conocer días atrás, se suma un reclamo por el deplorable estado que presentan los baños que pertenecen al Jardín de Infantes de la institución.

Al respecto, Johana, madre de un alumno, contó que por Radio Vos que pese a contar con personal de ordenanza, los sanitarios siempre están muy sucios. “Los chicos no pueden a esos baños. No tienen ni cadena, solo un cordón y no sale agua,” expresó.

Además, indicó que la situación se repite desde el inicio del ciclo lectivo y pese a haberse manifestado con los directivos aún no encuentran una solución. “Las autoridades dijeron que tenían que hablar con cooperadora y que fue de palabra nada más todo lo que mencionaron, o sea que no van a hacer nada,” opinó la señora.

Finalmente, también manifestó su preocupación por el estado del arenero en el que juegan todos los días los pequeños. “La tierra donde están los nenes tiene caca de perro y gato,” disparó.