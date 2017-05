Farmacias en alerta: ¿Se corta la atención con el Pami?

Hace poco se dio a conocer que el PAMI rescindía el actual convenio para la provisión de medicamentos a sus afiliados, pero manteniendo plena vigencia durante el período de preaviso previsto en la cláusula de rescisión del convenio PAMI-Industria, que según lo informado por la industria es de 60 días.

Sin embargo, se mantiene la incertidumbre en el sector farmacéutico por la falta de información sobre cómo seguirá la cuestión, a tal punto que podrían cortar la atención a los afiliados de la obra social.

Para entender mejor el panorama, InformateSalta dialogó con Francisco Puló, presidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, quien desde el primer momento aseveró que está “muy preocupado, en estos días estoy recibiendo llamadas de las farmacias para saber qué medidas se van a tomar, cuando estas todavía se están evaluando a nivel nacional”.

Sobre este punto, Puló precisó que la atención de las farmacias en Salta dependerá de lo que se decida a nivel país. “Estamos esperando noticias para ver qué se hace a nivel nacional, se está tratando de hablar con autoridades del Pami para tener una política clara, hay mucha preocupación y muchas farmacias han decidido no atender”, precisó.

“Cuando se venza este contrato, ¿quién va a pagar estas expensas que nosotros estamos haciendo?”, se cuestionó Puló quien subrayó no saber “cuál es la realidad, qué pretende hacer el Pami; yo hablé con la delegada local – Gladys Moises – y también está en ascuas; el problema va a ser cuando no atendamos y no queremos ser quienes dejemos a los jubilados sin medicamentos”.

Finalmente, el presidente de la entidad de los farmacéuticos remarcó que el panorama de desconcierto y desconocimiento “nos tiene muy angustiados y no la terminamos de entender; no puedo creer si en una semana, en diez días, se cortan las prestaciones a los afiliados”.