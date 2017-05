Para Olmedo, ‘Chirete’ Herrera merece la pena de muerte

Luego de la ola de críticas que recibió tras solicitar una sesión especial para tratar proyectos como la pena de muerte y la castración química de violadores,Alfredo Olmedo, diputado de la Nación, en diálogo con InformateSalta, pidió a los legisladores de todos los bloques que manifiesten su postura, y si no están de acuerdo, presenten proyectos superadores.

En ese sentido, sostuvo que los femicidas, los homicidas y los violadores, no se recuperan nunca, sino por el contrario, son reincidentes. "Para que los va a sostener usted, si no solo no se recuperan, sino que cuando salen a la calle, vuelven a incurrir en el mismo delito”, dijo.

Sin titubear, citó como ejemplo a Gabriel “Chirete” Herrera, quien asesinó a Andrea Neri y Verónica Castro durante visitas íntimas, y aseguró que debería recibir la pena de muerte, a lo que agregó que el Padre Grassi, condenado por abuso sexual agravado de un adolescente en la fundación “Felices Los Niños, debería ser sometido a la castración química.