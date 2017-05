Nicole, "Poroto" y los "cuernos": El polémico fin de una historia

"He sido infiel y lo asumo. Son cosas que tenía que vivir antes de que llegue el momento de tener un hijo y querer formar una familia. Viví todo lo que quise vivir", supo admitir Nicole Neumann en una entrevista con la revista 7 Días.

Y uno de los hechos a los que se refiere la modelo fue el que marcó el inicio de su relación, ahora rota, con Fabián Cubero. Es que cuando lo conoció aún no estaba separada de su marido anterior, Nacho Herrero. Pero, al mismo tiempo, el futbolista también estaba en pareja con Sofía Martín.

"Ella necesitaba una persona que la pudiera bancar", relató Herrero en Pronto luego de separarse de Neumann. "Por ahí, al no haber tenido una imagen paterna en su infancia, quería un hombre que le dijera ’flaca, relajate que yo me encargo de todo’. Y yo siempre le dije que eso no se lo iba a poder dar".

Herrero también confesó sus propias traiciones durante su matrimonio con Nicole. "Pasaron cosas de los dos lados", explicó. "Ella me ’pescó’ en una".

Nicole junto a Nacho Herrero el día de su boda

Neumann y Cubero se conocieron en una producción de fotos para la revista Pronto que la modelo compartió con el futbolista y tres de sus colegas, Leandro Somoza, Mariano Pavone y Marcos Angeleri.

"Después de esas fotos con ella empecé a notarlo raro", le contó años después Sofía Martín, quien en aquel entonces convivía con el capitán deVélez. "Recuerdo que nos fuimos a Bariloche a fines de mayo, pero no la pasamos bien. El estaba en otra; hoy puedo decir que ya había comenzado la crisis".

Así, después de ocho años de relación, Cubero y Martín se separaron. Y, un mes después del corte, Sofía fue al departamento donde convivían a buscar algunos efectos personales y lo sorprendió con Neumann.

Nicole conoció a Cubero en una producción para la revista Hombre.

"Yo misma lo descubrí con Nicole en el departamento donde convivíamos desde hacía más de un año", cuenta. "Al salir, ella tenía la cara de póker de siempre. Yo digo la verdad: te doy fecha y hora, y vas a ver que no te lo van a poder desmentir".

"Me dolió porque me engañó. Me hizo perder ocho años de mi vida, pero ya es pasado", agregó dolida. "Eso sí: no es cierto que ando llorando por los rincones ni que volví al edificio a pedirle que vuelva conmigo. Eso no lo haría jamás: yo tengo dignidad".

El mismo Cubero admitió eventualmente, frente a las cámaras de Animales Sueltos, que le fue infiel a Martín con Neumann. En ese momento, el futbolista contó una anécdota donde ilustró su "trampa".

Según su relato, fue a visitar a Nicole a un teatro de la calle Corrientes, donde ella participaba de una obra junto a Nito Artaza y Moria Casán. Como excusa, le dijo a su novia que su tío lo había llamado para que lo llevara a un taller mecánico.

"Entré al camarín y cuando la veo me abraza y me deja todo lleno de brillos", recordó Cubero. "Le dije al pibe que la maquillaba que me dejara su remera. Agarré el auto, volví al departamento a mil por hora. Me metí en la ducha y me empecé a raspar con una esponja porque los brillos no salían. Quedé todo rayado, colorado. Me puse un suéter alto hasta el cuello y me lo saqué a las dos de la mañana".

Ahora, desde hace más de 15 días Cubero decidió mostrarse en las redes sociales sin alianza, y sólo comparte imágenes de sus hijas y amigos. Por su parte, Nicole publica fotos de sus campañas publicitarias, y se dedica a postear frases que dejan entrever que algo anda mal.