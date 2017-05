Un taxista vivió una verdadera noche de terror

Maximiliano, un hombre que desempeña tareas como chofer de un taxi, padeció una verdadera odisea esta madrugada. Sufrió un intento de asalto que lo dejó herido y ni siquiera pudo recibir la adecuada atención médica.

Según contó a Radio Vos, cerca de las 1.20, dos muchachos que trabajan cuidando coches en un pub de calle San Martín, a quienes vea casi todas las noches, se acercaron, le pidieron un viaje hacia la zona del bajo, y ante su negativa, le indicaron que los llevará hasta la calle Córdoba e Independencia.

“Al llegar, el que estaba al lado mío me agarra, me empieza a forcejear y el que estaba atrás me agarra del cuello metiéndome el dedo en el ojo. Tenía la plata y la billetera guardada, con los documentos todos, no lograron sacarme nada, más que un peluche y botellón de la dueña del auto,” relató.

Foto ilustrativa

Luego del hecho, su visión quedó reducida, por lo que decidió intentar buscar la atención de un oftalmólogo y se dirigió hacia el hospital San Bernardo, sin suerte alguna. “Me anotaron, me dirijo al sanitario y dentro del sanitario entra el de seguridad a decirme que me apure porque ellos tenían que limpiar,” indicó.

Por más increíble que parezca, él y otros pacientes mayores que esperaban ya desde hace varias, fueron sacados a la intemperie. En ese momento llovía y hacía frío. “Esperé un rato, me dirijo al de seguridad a ver si iban a tardar más, me contesta que tenían pocos médicos y ellos se ocupaban solamente de la gente que está internada,” expresó.

Finalmente, recordó otra situación por la que atravesó días atrás, cuyo desenlace le provocó mucha bronca e impotencia. “Hace dos semanas me pasó algo parecido. Una muchachita en 20 de Junio, me hacer un recorrido, se baja, no me quiso pagar. Llamé al 911, la detienen, la llevan a la comisaría y tres policías pagaron el viaje para no tener que hacer el papeleo,” concluyó.