“Las elecciones intermedias van a marcar el escenario sobre las carreras al 2019”

Así lo aseguró Roberto Dib Ashur, ex ministro de Educación, quien agregó que todos desean que un salteño tenga la posibilidad de pelear para Presidente. Además reconoció que si bien aún no hay un ofrecimiento, le gustaría ser candidato.

En el marco de un nuevo año electoral, Roberto Dib Ashur, ex ministro de Educación y actual vicerrector de la UCASAL, en diálogo con InformateSalta, aseguró que si bien no recibió ninguna propuesta concreta, tiene voluntad política de ser candidato.

No obstante, sostuvo que en caso de llegar un ofrecimiento, tendrá que hablarlo con las autoridades de la universidad y su familia, puesto que en ese caso debería dar un paso al costado de su actual cargo. “Yo tengo vocación política porque me gusta ayudar y servir a los demás, es parte de mi forma de ser, pero no se puede trabajar sobre supuestos”, dijo.

Por otro lado, consideró que las elecciones legislativas van a marcar el escenario sobre las posibles carreras al 2019. “Todos deseamos tener un gobernador salteño, que tenga la posibilidad de pelear para presidente, me parece que eso es clave”, sostuvo.

Sin embargo, expresó que las elecciones intermedias siempre tienen cierto tinte antioficialista. “Lo que sucede es que hay personas que sacan muchos votos en las elecciones intermedias y después en las ejecutivas sacan poco, creo que la sociedad trata de balancear el poder”, señaló.

Finalmente, hizo hincapié en la silla vacante que dejará el gobernador Urtubey en 2019. “Habrá que ver quien lo sucede, venimos de dos gobernadores que han estado muchos años y han tenido mucho peso”, finalizó.