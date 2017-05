Mujer atacada por un pitbull: “Sentí que me desgarraba la cara”

Fabiana Espada vive en el barrio San Isidro. Es modista y vive con su hija, en la madrugada del sábado la despertaron ruidos extraños, se levantó y encontró en su casa a dos vecinos junto a un perro pitbull. Querían robarle su máquina de coser, como se negó la golpearon, el perro la atacó. Le hicieron 30 puntos y ambos siguen en libertad.

Parece una historia de terror, si hubiesen podido la mataban. “Salí, les pedí que no se lleven mi máquina, trabajo con ella. Los dos me apedrearon, se me vinieron encima y me comenzaron a patear. Me defendí, forcejeamos y caímos al suelo. El me quitó el celular ahí le soltaron la cadena al perro y le dieron la orden de ataque”, contó la mujer en el noticiero Somos Salta.

El perro, que asegura estaba bien cuidado, no dudó se le abalanzó y la atacó. “Se me prendió de la cara mientras él me seguía pateando. La mujer nunca soltó mi máquina de coser. En un momento sentí que me desgarraba la cara y comencé a gritar, a pedir auxilio”, contó.

Lejos de alejarse, el sujeto agarró una piedra de grandes dimensiones y cuando estaba a punto de tirársela en la cabeza, aparecieron sus vecinos, “soltala”, gritaron mientras Fabiana no paraba de repetir, “mi cara, no me suelta la cara”.

El ladrón en ese momento soltó la piedra, volvió a enganchar el perro y le dijo “vamos, soltala”, pero eso no sucedió, en presencia de sus vecinos el animal la arrastró por varios metros hasta que finalmente la soltó. Ensangrentada y presa de una crisis de nervios fue asistirá por sus vecinos, le hicieron más de 30 puntos para reconstruirle la cara.

Lo insólito es que la pareja de ladrones vive a dos cuadras de su casa y siguen en libertad. La víctima asegura que ambos pasan por su vivienda intimidándola. Tiene miedo y pide a la justicia que intervenga.