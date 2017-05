Conflicto en Cerrillos: Vega defendió sus intentos por mejorar el municipio

En medio de protestas y la detención de empleados, la intendenta Yolanda Vega afirmó que nunca logran "complacer la apetencia del gremio”. Reconoció que la situación de la localidad no es la óptima pero se esfuerza por mejorar el panorama.

Siguen las repercusiones en torno a lo que fue una jornada de protestas en la localidad de Cerrillos, donde empleados municipales iniciaron un reclamo por aumentos salariales, el cual concluyó con enfrentamientos con la policía y la detención de algunos de los trabajadores.

En medio de este contexto, la jefa comunal cerrillana, Yolanda Vega, defendió el trabajo que viene realizando, pese a las complicaciones que encontraron desde el primero momento. “Es muy complicada la situación, a veces pareciera que fuera un CD rayado y se dice siempre lo mismo, pero creo que venimos haciendo una gestión muy austera, trabajando para superar el mal estado del municipio que recibimos”, declaró en diálogo con Radio Vos.

Por otra parte, la intendenta afirmó que habría cierto “machismo” detrás de los reclamos, en contra su figura y su cargo. “Como mujer, creo que hay un machismo empoderado en la sociedad, creen que las mujeres tienen debilidad, que si les hacés algo voy a dar un paso al costado, pero se dan con que seguimos firmes”, desafió.

Del mismo modo, Vega puntualizó que una de las complicaciones por las cuales se condiciona su gestión es con los problemas de la coparticipación: “En marzo bajó un porcentaje y en abril se acentuó un poco más, y repercutió en las finanzas de la mayoría de los municipios”.

Finalmente, se mostró decidida frente a su postura en torno a los reclamos, dado que pese a sus logros por mejorar Cerrillos “nunca logramos complacer la apetencia del gremio; hacemos el esfuerzo por parte del municipio pero ellos no lo ven, pero la situación del municipio no es la óptima y no estamos en la condiciones de otorgar otro incremento”, concluyó a la frecuencia radial.