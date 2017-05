La historia de la camiseta del ex Juventud Antoniana en el museo de Messi

Lionel Messi sorprendió a sus seguidores y a los amantes del fútbol con una fotografía que subió a su cuenta de Instagram. El futbolista no necesitó acompañar la imagen con ninguna palabra para que se convirtiera en viral y objeto de deseo para cualquiera que disfrute de este deporte. En ella se puede apreciar el museo que posee en su casa con las distintas camisetas que intercambió a lo largo de su carrera.

Aparecen dorsales de futbolistas de la talla de Francesco Totti, Raúl, Iker Casillas, Luis Suárez y Philipp Lahm, Pablo Aimar (su ídolo de la infancia), entre otros. Como también de varios de sus amigos: Cesc Fábregas, Sergio Aguero, Oscar Ustari y Ezequiel Lavezzi.

Otro detalle no menor es la presencia de tres camisetas del fútbol argentino. Figuran las de Estudiantes, River (a quienes enfrentó en las finales de los Mundiales de Clubes de 2009 y 2015, respectivamente) y Aldosivi. La de la entidad de Mar del Plata, de hecho, es la que más llamó la atención.

Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) el 9 de May de 2017 a la(s) 12:26 PDT

La Pulga nunca enfrentó al Tiburón. Entonces, ¿cómo es que llegó a sus manos? Infobae investigó y dialogó con el responsable de que la remera del equipo que actualmente milita en la Primera División del país "se colara" dentro de esta selecta colección.

Todo comenzó a principios del año pasado, cuando Hernán Lamberti, por ese entonces jugador de Aldosivi, decidió pedirle a un amigo en común que le acerque su camiseta a uno de sus referentes. El nexo fue Roberto López, el tatuador del '10' del Barcelona. "En uno de sus viajes a España le pregunté si se la podía llevar", rememora el volante.

"No sé bien cuál fue su reacción, comentó que era linda… Pero el que sí reaccionó fue yo, que me puse a llorar", reconoció el ahora jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero, club que se encuentra disputando la B Nacional, al ver la foto de Messi sosteniendo su regalo.

Hasta hace solo algunas horas, él no sabía qué sucedió con la camiseta; pero al agarrar su teléfono esta mañana se llevó una enorme sorpresa:

prendes el telefono y ves q esta la tuya ahi! no se si morirme o que ! Una publicación compartida de Hernan Lamberti (@hernan_lamberti) el 9 de May de 2017 a la(s) 5:46 PDT

"La verdad que sentí mucha emoción, uno imagina que a Messi le deben estar molestando todo el día. Que la haya recibido creo que es demasiado, y hoy verla que la tiene guardada, más todavía"."La verdad no lo puedo creer, no me salen las palabras. La verdad que le voy a estar siempre agradecido a mi amigo Rober por lo que hizo", esbozó Lamberti, ex Sportivo Desamparados.

ahi esta,todas las emociones q una persona pueda tener!😭 pic.twitter.com/kbBbLBQmp3 — Hernan Lamberti (@Hlamberti) 9 de mayo de 2017

Igualmente, la historia no finalizó en una camiseta que llegó a las manos de la Pulga. Él devolvió la gentileza con un gesto que Lamberti aún no puede creer y atesora: "Nos firmó unas camisetas para mí, mi hijo y mi sobrino. Fue un gesto terrible, por eso es el mejor del mundo".

Hernán Lamberti, aún atónito por enterarse del lugar privilegiado que ocupa su camiseta en la colección de Lionel Messi, decidió mostrar su alegría con un posteo en Instagram y otro en Twitter.