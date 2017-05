En Salta no hay datos oficiales sobre el gasto diario por preso

Luego de que el Estado nacional informe que se destinan 100.000 pesos por mes a cada preso federal, InformateSalta se comunicó con el secretario de Políticas Penales, Pablo Alavila, para conocer la situación en Salta. “No tenemos un estimativo, el Servicio Penitenciario tiene un presupuesto anual y el número de internos varía”, explicó.

Si bien se mostró sorprendido con las cifras a nivel nacional, reconoció que no sabe cómo llegaron a ese número. “No tenemos un criterio como el de Nación, nuestro presupuesto no varía, es difícil sacar una variable de análisis”, contó.

Por su parte, César Rodríguez, director general del Servicio Penitenciario, consultado por este medio, contó que actualmente en la cárcel de Villa las Rosas habitan 1219 internos. “Recibimos una partida presupuestada que no sólo está destinada a la compra de alimentos y medicamentos, sino al pago de sueldos del personal, transporte, compra de bienes entre otras cosas”, explicó.

El funcionario reconoció que el manejo de las partidas es complejo, por lo que coincidió con Alavila, en asegurar que no tienen establecida una variable de análisis para ver cuánto dinero se destina mensualmente a cada interno.

“Aquí lo que hay es una población, hay muchos gastos que cubrir sin contar la suba de los insumos como por ejemplo la harina. Por eso tuvimos que hacer cambios en el dinero que se destinaba a esa compra”, comentó.