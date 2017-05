Qué dijo Ginóbili tras la fabulosa jugada de la que hablan todos

Emanuel Ginóbili está en boca de todos. Su gran partido y su fabulosa tapa a James Harden cuando el partido terminaba transformaron al bahiense en la figura del día.

Manu fue imprescindible con sus 12 puntos, siete rebotes y cinco asistencias en 32 minutos. Su participación le permitió a San Antonio Spurs derrotar por 110 a 107 a Houston Rockets y liderar la serie semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA por 3-2.

La jugada clave llegó en los últimos segundos. Ginóbili, de 39 años, voló como en sus mejores tiempos, se suspendió en el aire y, desde atrás, le tapó el tiro a la figura del equipo rival y uno de los mejores jugadores de la temporada en la NBA.

"Uno toma decisiones faltando muy poco tiempo. No tiene nada de tiempo de pensar. Y sucedió. Traté de molestarlo todo el tiempo que podía y sucedió. Traté de molestarlo desde atrás todo el tiempo y me encontré muy cerca de la pelota... Y fui por ella. Salió bien, por suerte", dijo el bahiense sobre esa acción.

También se refirió al tiempo que estuvo en cancha. "Fue duro. Me sentí bien. En todo el año no había jugado 30 minutos. Y, para ser la primera vez en esta instancia, me sentí muy bien. Ahora no tanto. Estoy cansado y se siente. En el momento, por la adrenalina, por el entusiasmo y por la situación que estábamos jugando, pasa un poco desapercibido. Pero fue un partido durísimo. Jugar un partido a tiempo suplementario, contra un equipo como ellos que corren mucho, fue muy duro".

Por su parte, el entrenador de San Antonio, Gregg Popovich, lo llenó de elogios. "Manu trajo cosas de otros tiempos, tuvo una actuación como las de otros años", indicó.