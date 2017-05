Urtubey, en contra del 2x1 para genocidas

El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, en diálogo con FM Aries, se mostró a favor del proyecto que frena el 2 por 1 a genocidas. Al respecto dijo: "Para nosotros eso no está bien, la justicia tiene que hacer lo que la ley dice. La Argentina reaccionó bien", expresó.

En ese sentido resaltó el nivel del consenso en todo el país para repudiar el beneficio a aquellos que enfrentan juicios de lesa humanidad. "Nuestra representación institucional funciona", determinó.

Finalmente opinó, "no me atrevo a darle un significado político a lo ocurrido. La justicia demuestra que se maneja con independencia, me parece que está bien. El gobierno tiene demasiados problemas como para meterse en esto también".