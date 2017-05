Sin respuestas, recortan los servicios a afiliados de Pami

Sin respuestas. La situación que hoy atraviesan los afiliados de Pami es delicada. Cármen una paciente oncológica, hoy recibió la negativa de un laboratorio bioquímico para realizarse análisis de alta complejidad. Además no está afiliada a ninguna clínica. “Estoy en las manos de Dios, si algo me pasa no tengo a donde ir”, contó a InformateSalta.

La mujer pelea mes a mes para que le otorguen la medicación que necesita. “Soy una paciente oncológica, necesito los remedios y me los niegan. Desde Buenos Aires me pidieron una nueva historia clínica, no la puedo completar porque no me aceptan los pedidos en los laboratorios”, contó. Tras visitar a diario las instalaciones de Pami la respuesta es siempre la misma “vuelva el lunes, me dijeron”.

Kinesiólogos salteños paralelamente se reunieron informalmente con la titular de la obra social, ante una posible merma en el cobro de las prestaciones. Ante la incertidumbre, amenazan con no atender más pacientes de Pami. Gadys Moisés, representante de la obra social contó por FM Profesional que se sorprendió con lo sucedido y elevó las quejas al nivel central.

“Elevamos las dudas al nivel central. Personalmente me sorprendió la noticia, yo creo que hay un error, por eso pedimos respuestas con carácter de urgente”, detalló. Sin embargo respecto al servicio de farmacias y laboratorios brindó información.

Finalmente respecto a la situación del servicio a farmacias InformateSalta se comunicó con Francisco Puló, presidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, quien desde el primer momento aseveró que está “muy preocupado, en estos días estoy recibiendo llamadas de las farmacias para saber qué medidas se van a tomar, cuando estas todavía se están evaluando a nivel nacional”.