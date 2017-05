Restricciones a PAMI: mañana habrá una reunión con bioquímicos

Buscarán una solución para no afectar a los afiliados. La titular de la obra social, Gladys Moisés contó a InformateSalta que ya notificaron la situación a nivel central.

Hoy muchos afiliados a Pami comenzaron a sentir las restricciones de distintos sectores de salud. El impedimento para realizarse análisis de laboratorio fue una de las principales quejas y al respecto Gladys Moisés, titular de la obra social, contó a InformateSalta que mañana se reunirán con la Asociación de Bioquímicos.

“Extraoficialmente nos enteramos, por los propios afiliados, que laboratorios están limitando las prácticas a cinco prestaciones y a dos en los casos de alta complejidad. Remitimos esta información a nivel central y mañana tendremos reuniones para resolver esto”, detalló.

Hasta tanto se resuelva la situación pidió que los jubilados no paguen de forma particular los exámenes. “Son prácticas que tienen un convenio con el Pami y después no vamos a poder hacer los reintegros”.





A pesar de sus intenciones de resolver los conflictos, los problemas desbordan la obra social y los afiliados no encuentran respuestas. Las quejas por falta de asignación a clínicas para la atención son numerosas y al respecto Moisés dijo: “Esto se va a resolver en un futuro inmediato, con la nueva contratación per cápita, firmando los contratos y vamos a tratar de tener a todos nuestros afiliados asignados a una clínica”.

En caso de emergencias explicó que el afiliado o un familiar deben ir hasta la sede de Pami para que les generen una orden de prestación o internación. “Se busca el especialista y la clínica que necesiten”, finalizó.