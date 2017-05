Pervertido mostró sus genitales a una menor en el colectivo

Casi al borde de las lágrimas, una mamá contó ante los micrófonos de Radio VOS, el dramático momento que vivió su hija el pasado sábado, cerca de las 21 horas, cuando viajaba en el corredor 3A con destino a su hogar.

La mujer detalló que cuando el colectivo circulaba por Bolivia y Entre Ríos, un hombre, de entre 40 y 50 años, se sentó delante de ella, y de repente, se abrió la campera, y le mostró sus partes íntimas.

Inmediatamente, la menor salió corriendo a denunciar el hecho ante el chofer. Sin embargo, el conductor, según denunció, “lo único que hizo fue parar el colectivo”. Tras el hecho, y luego de recibir el llamado de su hija, acudió a su encuentro. “Nos encontramos a mitad de camino, me abrazó y lloraba”, dijo.

No obstante, no fue el único caso. Otra joven confesó que su hermana atravesó por una situación similar, en el mismo corredor, que en ese momento, transitaba por Entre Ríos y 20 de Febrero. “Las rozó insistentemente con el miembro en el brazo”, contó.

Afortunadamente, otra mujer advirtió el hecho, y el chofer lo obligó a bajar del colectivo. La situación fue denunciada ante la policía.