Gisela advirtió que dará más detalles sobre el pedido de Scioli para que abortara a su bebé

La novela sentimental de Daniel Scioli dio un giro dramático después de que el político contara que Gisela Berger, la mujer que publicó sus charlas hot con Sofía Clerici, estaba embarazada. Ahora la rubia reveló que el excandidato a presidente le había pedido que abortara el embarazo.



La modelo prometió "romper el silencio" en las próximas horas y aseguró que tiene mucho más para contar...



Primero, Scioli había roto el silencio sobre el escándalo de infidelidad y había negado a Jorge Rial el triangulo amoroso con Clerici. "Me mandaba fotos y videos para promocionar su marca de lencería", dijo.



"No fue ni es mi amante. Esa noche fui a jugar al fútbol, eso es verdad. Lo hablé con Gisela, está muy sensible y entiendo que haya reaccionado así. Le pedí que me disculpe. Estamos pasando un desafío hermoso como es el embarazo, espero que Dios me ilumine para ser un buen padre a los 60", siguió.



Las declaraciones del político le cayeron pésimo a la modelo que hizo declaraciones explosivas. “Es una locura todo lo que está diciendo. Él quería que me haga un aborto", le dijo a la Revista Noticias.



Más aún, Berger atendió el llamado de Ciudad Magazine en un estado de shock. "Él nunca me llamó después de lo de Clerici, me prohibió que le contara mi embarazo hasta a mi familia y ahora lo escucho decir esto, no lo puedo ni ver", dijo.



"Lo sabe mi mamá nada más, el resto de mi familia no lo sabe. Es una locura porque Daniel me pidió que no se lo diga absolutamente a nadie y ahora él lo cuenta sin hablar conmigo. No me dijo nada y más allá de eso, él quería que me haga un aborto", siguió, antes de señalar que seguirá hablando en las próximas horas.