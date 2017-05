Dramático pedido de auxilio del hermano de Thiago: “No aguantó más”

“Ya no aguanto estar acá, me voy a escapar, si no me hablas me voy a escapar. Me pegan todos los días”, dice el audio que Gastón le envió a su hermano mayor, quien se encuentra institucionalizado tras la muerte de Thiago. Su familia compartió la información por Radio Vos pidiendo que investiguen la situación.

Margarita, su abuela y quien quedó a cargo de otra de las hermana, Magalí, aseguró sentir miedo de que el niño se escape y tome una drástica decisión. “Y hablé con él, en el hogar me dijeron que tiene mala disciplina, sé que es caprichoso, pero no por eso tienen que pegarle”, explicó.

Los niños fueron víctimas de violencia por sus padres sustitutos

Tras asegurar que denunciaron la situación hace dos semanas, la abuela del niño contó que al estar institucionalizado le retienen su asignación universal. “Antes que comiencen las clases me pidió que le compre útiles porque no tenía nada, ni mochila, yo le conseguí y le lleve, ahí me dijo que no le dan su dinero y no le compran nada”, dijo.

En medio de la angustia, una de sus tías, quien actualmente tiene la custodia de su hermano mayor, a quien Gastón le pidió ayuda, está interesada en hacerse cargo. “Yo le dije que espere, que la tía va a hacer los papeles para poder llevarlo a Jujuy. Mi nieto mayor también se fugó del hogar, dijo que lo maltrataban”, agregó.

Finalmente reconoció que los niños conviven a diario con “traumas, por todo lo que vivieron, por lo que están pasando hoy”, por eso una vez más abrió las puertas de su casa para recibirlos.