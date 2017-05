Elecciones: “No creemos en las vacas sagradas, creemos que hay que renovarse"

Fernando Pequeño Ragone, nieto del exgobernador desaparecido Miguel Ragone y militante por los crímenes de lesa humanidad, se presentará como candidato a diputado en el PJ para las próximas elecciones, en una lista autónoma.

En diálogo con Milagros por la Tarde destacó la importancia de renovar el partido. “No creemos en las vacas sagradas, creemos que hay que renovarse" y propone " renutrir el partido con gente nueva y joven".

Respeto al panorama electoral, Ragone señaló, "la política es la herramienta para solucionar cosas y me asusta que los jóvenes no crean en ella".

También habló sobre la creación del movimiento 11 de marzo, fecha que hace referencia a la elección de Ragone como gobernador y a su asesinato. “Queremos traer las ideas de Ragone y de la gente que estuvo cercana a él para vigorizar el partido Justicialista". Y sostuvo que "el peronismo es una fuerza viva importante todavía, el partido tiene mucho para dar", sostuvo.

Al ser consultado sobre el fallo de la justicia del 2X1, Pequeño afirmó "estoy apenado y muy impresionado por el fallo, no puedo dejar de leerlo políticamente", y consideró que "la gran deuda que tenemos en el país es democratizar la justicia".

"Me gustaría saber que tenemos una Corte Suprema de Justicia independiente de la política".

Por último, explicó que lo más importante es que las instituciones funcionen adecuadamente. "No quiero el castigo de los genocidas en el peor de los sentidos, no quiero aplicar la muerte que ellos supieron aplicar, sólo que las instituciones funcionen". Sin embargo, "me parece una jugada muy baja de un sector del macrismo para recolectar algunos votos con vista en las elecciones".