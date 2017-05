Fabio Alberti: “Hay personajes que tienen vida propia, por eso nos siguen divirtiendo”

El comediante argentino, conocido especialmente por su actuación en los programas televisivos cómicos “Cha cha cha” y “Todo por dos pesos”, presenta en Salta sus personajes del sacerdote que predica la palabra de Peperino Pómoro y a Coti Nosiglia en el programa ficticio Boluda Total.

En diálogo con InformateSalta, el humorista explicó que el show de este fin de semana será similar al que lo trajo a Salta durante el 2016, por lo que aquellos que se quedaron sin la posibilidad de asistir en aquel entonces tendrán una segunda oportunidad para encontrarse con Fabio Alberti y sus personajes.

Tanto Coti como Peperino son personajes que, aunque tuvieron su génesis en ciclos como “Cha cha cha” y “Todo por dos pesos”, continúan vigentes. “Hay personajes que tiene vida propia y por eso nos siguen divirtiendo. Son creaciones que todo el tiempo están generando cosas porque tienen vida”, explica Alberti, a lo que añade: “Sigo llevando a estos personajes porque creen todo el tiempo, siguen generando cosas porque tienen vida”.

Alberti lleva seis años haciendo estos unipersonales que muestran un crecimiento constante. Fue así como recordó el video de Boluda Total para el Tetazo: “es un video de 20 segundos, que llegó a más de 100 mil personas, a eso me refiero cuando digo que son personajes que generan cosas todo el tiempo”, explicó.

Boluda Total se suma al Tetazo! pic.twitter.com/b14qbXCOoO — Fabio Alberti (@ElPuestodeFabio) 7 de febrero de 2017

Al referirse a su carrera, el humorista recordó los tres espectáculos que presentó durante los últimos años: “Este unipersonal es una reducción de esos tres espectáculos, tomando personajes populares que la gente quiere ver”. Así mismo anunció que comenzó a trabajar nuevamente con Alfredo Casero, humorista con el que compartió los ciclos de "Cha Cha Cha" y "Todo por dos pesos".

Para concluir, Alberti demostró la pasión que lo mueve a continuar haciendo reír a la gente: “Me gusta hacer humor, lo disfruto. No todos los actores pueden hacer humor, me siento bendecido por poder hacer reír. No puedo separarme del humor, es parte de mí”, concluyó.

Para agendar: Fabio Alberti se presenta en El Teatrino este viernes 12 de mayo a las 22 hs.