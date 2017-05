Evalúan trasladar al hermano de Thiago a la casa de una tía en Jujuy

Luego de que se dé a conocer un audio, donde Gastón, uno de los hermanos de Thiago le pedía ayuda desesperado a un familiar, asegurando sufrir maltrato en el hogar donde vive, intervino la Secretaría de Niñez y Familia. Graciela Maragnon dijo a InformateSalta que “la grabación y el pedido de ayuda son una alerta”.

Gastón es el único de los hermanos que se encuentra institucionalizado tras la muerte de Thiago. Hace dos semanas que pide salir de ahí, “esta mañana intervino el equipo técnico y la jueza de Menores que lo escuchó. Se le hicieron estudios médicos para ver si tenía secuelas de algún golpe, pero esto fue descartado”, explicó.

Maragnon contó que el niño es contenido por una psicóloga particular a quien le manifestó estar bien, “en ningún momento dijo haber sufrido maltratos en el hogar. Fue una sorpresa para nosotros que haya expresado tanta angustia”. Sí admitieron conocer diferencias entre Gastón y algunos compañeros de escuela.

Los especialistas sospechan que se “está planteando por qué no puede estar con alguno de sus hermanos” y por eso quiere ir a Jujuy donde vive parte de su familia. Ante esta situación dijeron que ya “venían trabajando la posibilidad de que egrese del hogar. La abuela paterna no lo puede contener, se entrevistaron a algunos tíos pero por el momento no se había presentado ninguna posibilidad de traslado”, detalló.

La situación que hoy tomó estado público alertó la posibilidad de que vaya a la vecina provincia donde se encuentra uno de los hermanos. “El equipo técnico se va a entrevistar con la tía, junto con el juzgado de asesoría para ver si acepta el traslado”.