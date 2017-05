Para Godoy, el PV se apresuró al alejarse del frente

El presidente de Diputados sostuvo que “deberían haber reflexionado mucho más”. No obstante, dijo no tener ningún reproche contra el partido desde el punto de vista del funcionamiento en la Cámara Baja.

Tras idas y vueltas, finalmente el Partido de la Victoria (PV), bajo la conducción de Sergio “Oso” Leavy, oficializó su alejamiento definitivo del Frente Oficialista, que conduce el gobernador Urtubey, durante el Congreso llevado a cabo durante la jornada de hoy.

Al respecto, Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara de Diputados, en diálogo con InformateSalta, consideró que se apresuraron y que tendrían que haber reflexionado mucho más. “Puedo no estar de acuerdo pero si su Congreso ha decidido eso, me parece que es razonable, no me meto en la interna de los otros partidos”, dijo.

Además reconoció su aporte a la paz social. “No tengo ningún reproche contra el Partido de la Victoria desde el punto de vista del funcionamiento en la Cámara de Diputados, hemos funcionado como un bloque que ha participado activamente de la política del gobernador Urtubey”, expresó.

Por último, dijo respetar absolutamente su postura. “Si ellos han decidido irse del frente me parece bien, se someten al voto de la gente”, finalizó.