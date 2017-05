El desesperado pedido este tucumano en el colectivo se volvió viral

En el colectivo que la trasladaba a través de las calles de José C. Paz, Yésica Agüero se encontró con una imagen que decidió capturar con la cámara de su teléfono: un hombre de 29 años, con su Currículum Vitae en la mano, había subido a la unidad para contar a los pasajeros cuál era su situación particular, que lo ubicaba en una búsqueda desesperada de trabajo. Yésica le pidió permiso para replicar la historia en su muro de Facebook sin saber que se transformaría en un fenómeno viral.

"Recién en el colectivo subió un chico, se llama Emanuel Cancino y es de Tucumán. Busca trabajo de lo que sea, hace seis meses que está sin trabajo y no consigue nada. Ya dejó su CV en todas las agencias", escribió. "Contó que está durmiendo en la calle y hace dos días que no come, es la primera vez que hace esto y no pedía plata sino un trabajo. Subió con el analítico en mano y el currículum. Pidió un trabajo ya que tiene una hija de cinco años, a la que la madre no le deja ver porque no tiene plata para pasarle", siguió, antes de dar su número de teléfono, para que se pudieran contactar con él.

La repercusión del posteo fue inmediata. Más de 80 mil personas lo compartieron y pronto la historia de Emanuel trascendió las redes para impactar su realidad: según pudo conocer la publicación tucumana La Gaceta, el joven tuvo varias ofertas de trabajo después de que su pedido se viralizara.