Sobrevivió a lo que pudo ser un femicidio, el agresor sigue amenazándola

Daniela Zoplas es una sobreviviente. Vivió más de 10 años de calvario con su ex marido, quien la golpeaba constantemente. Se casó a los 15 años tras quedar embarazada y desde ese momento su vida se convirtió en una película de terror. Hasta que un día decidió poner fin a tanto sufrimiento.

“Teníamos 4 hijos, cuando le dije que quería separarme fue que me dio 36 puñaladas. Fue el 8 de enero del 2014. La noche anterior me había amenazado con matarme y quemar a mi hijos, intentó rociar de alcohol los colchones pare prenderlos fuego”, conto Daniela en una entrevista en Video Tar, sin poder contener las lágrimas.

En el hospital la dieron por muerta, sin embargo su fuerza para luchas por sus hijos nunca doblegó. Estuvo varios meses internada en Salta, hasta que pudo volver con sus hijos y rehacer su vida de a poco.

Daniela aún vive con miedo porque su ex marido está libre y en el juzgado no le dijeron que no están los expedientes. “Él sólo estuvo 17 días presos, menos de lo que yo estuve internada. Es panadero, pero ahora se fue a vivir a Buenos aires. La policía de Mosconi me dice que me tengo que dirigir al juzgado, pero ahí no hay ningún expediente”.

Luís Vélez, alias el “Chato”, el asesino, había estado preso en Jujuy por homicidio y ahora está libre porque la justicia así lo permitió. Pese a la distancia, continúa amenazando de muerte a Daniela, quien teme por su vida y la de su familia.