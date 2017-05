“El fondo de reparación histórica para taxis y remises no iba a prosperar”

La Corte de Justicia de Salta declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza que creaba un fondo de reparación para el sistema de transporte impropio de pasajeros de taxis y remises. Al respecto, Raúl Saldaño, secretario general de la Federación de taxistas, dijo que desde un principio no estaban de acuerdo con la normativa.

“Consideramos que los subsidios, si se les van a otorgar a los compañeros, tienen que ser individuales. Y sino, en caso contrario la pelea era que se pueda bajar el GNC, o sea que el metro cúbico para nosotros sea más barato. Yo lo veía como vía más correcta y no en este sentido de que las estaciones de servicios tengan que devolver un porcentaje en impuesto,” dijo a InformateSalta.

Consideró que el fallo no los perjudica porque “no sabíamos quienes iban a manejar bien esos fondos, no iban a ser individuales, no se habló de convocar a los compañeros para explicarle. Ese es el problema, no teníamos ni idea como se iban a repartir los fondos.” Para ellos, el mejor subsidio sería bajar el precio del metro cúbico del GNC.

“En un primer momento cuando se hicieron estas presentaciones, se hablaba de este proyecto, yo de entrada pensé que esto no iba a prosperar y así fue. Nosotros en el seno de la Federación Nacional, en comisión directiva lo discutimos al tema y para mí esto no iba a prosperar, y a la larga demostró que el análisis que hacía yo no era el incorrecto,” finalizó Saldaño.