Dos jóvenes con síndrome de Down viven un amor de adolescentes

La historia de Santiago Sánchez (23) y Viviana Gallardo (27) comenzó en la Escuela de Educación Especial en Colonia Santa Rosa, en donde su amistad se transformó en amor y sorprende a todos los vecinos de la localidad.

La pareja esta junta hace tres años aproximadamente y se dan cita regularmente en la plaza del pueblo luego de cumplir con sus obligaciones. Durante la mañana Viviana continúa yendo a las clases en su escuela mientras que Santiago ayuda a su mamá, Sandra Estela Torres, en el kiosco de una escuela de la localidad.

Para la mamá de Santiago “ellos tienen un amor de adolescentes” y agregó “ella me da las quejas de que Santi está enojado, que la vio con otra chica, pero es que él es amiguero”. Además confesó entre risas, “yo le digo a él llevemos a Viviana a casa, y me dice no, no, no; parece que quiere tener a su novia lejos”.

A pesar de todo el amor que se tienen Torres considera que “no están preparados para estar juntos” ya que en la localidad no se dan las condiciones necesarias para que ellos puedan dar el siguiente paso. Y destacó el apoyo hacia la pareja que tienen los vecinos de Colonia Santa Rosa.