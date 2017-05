“Chirete quería ir a Orán para poder escaparse por la frontera”

Gabriel “Chirete” Herrera, el asesino de Andrea Neri, una joven que murió a puñaladas dentro de las instalaciones del penal de Villas Las Rosas durante una visita íntima, sigue dando que hablar luego de que iniciara una nueva huelga de hambre ante la negativa del juez de trasladarlo nuevamente a la ciudad.

Al respecto, Juan Neri, padre de la joven, manifestó que lo único que pide es que lo tengan en un lugar seguro, para que no se escape y llegue hasta el día del juicio. “Ya no sabe lo que hace, no sé qué es lo que él quiere, para colmo le dan todas las oportunidades que quiere. Para mí que está jugando con los jueces,” dijo a Canal 11.

Además, consideró que el pedido de traslado al norte provincial fue motivado por sus ganas de fugarse. “Para mí él quería irse a Orán para poderse escapar, por eso se cortó. Y me llama la atención porque si estaba en una celda de máxima seguridad que elementos tenía para cortarse los brazos y poder llegar hasta el hospital,” disparó.