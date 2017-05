No fue magia: Robaron un valioso manuscrito sobre Harry Potter

Una precuela de la historia del mago Harry Potter, escrita a mano por su autora, J.K. Rowling, fue robada en el centro de Inglaterra, sorprendiendo tanto a la autora, como a los fanáticos de la saga de todo el mundo.

Según detalla el diario La Nación, la historia del manuscrito, de unas 800 palabras, se sitúa tres años antes del nacimiento de joven mago, y que se vendió por 25.000 libras (32.152 dólares) en una subasta caritativa en 2008. Ahora, desde la policía británica informaron que dicho texto fue robado en una casa de Birmingham entre el 13 y el 24 de abril.

"Por favor no compren esto si se lo ofrecen", escribió Rowling en Twitter. "Subastado originalmente para @englishpen, el propietario apoyó las libertades de los escritores al ofertar por el artículo", añadió la afamada escritora tras alertar a sus seguidores por todo el mundo, solicitándoles colaborar en la búsqueda del manuscrito.

PLEASE DON'T BUY THIS IF YOU'RE OFFERED IT. Originally auctioned for @englishpen, the owner supported writers' freedoms by bidding for it. https://t.co/ljEQyyj9yY