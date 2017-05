“Corazón caliente,” la panadería social que apuesta a la inclusión

Se trata de una fábrica de Rosario de la Frontera en la que trabajan 25 jóvenes con Síndrome de Down. Aprenden cada día del oficio y salen a vender sus productos a los vecinos.

Gladys, una experimentada docente de niños con discapacidad de Rosario de la Frontera, tuvo un año atrás una excelente idea: la de crear una panadería social que pueda incluir a los jóvenes con Síndrome de Down que terminaron sus estudios secundarios en esa localidad.

“Todos estos chicos han sido alumnitos míos desde que eran bebés. Yo los veía que no tenían actividades, habían terminado el periodo escolar y sentía la necesidad de que había algo que hacer por ellos. Le presentamos el proyecto al intendente, me dio el ok y comenzamos,” contó durante la visita que realizó InformateSalta al lugar.

Son alrededor de 25 los jóvenes de entre 17 y 38 años, dos de los cuales viajan cada día desde Metán, quienes asisten cada día, llenos de alegría a trabajar y aprender cómo se fabrica cada uno de los productos, los que luego salen a venderlos por el pueblo.

“Tienen un reglamento, saben que no tienen que faltar, sino tienen que presentar certificado médico, porque ellos tienen que aprender que en todo trabajo hay que tener una responsabilidad. El intendente les paga un sueldo, mínimo, pero les paga por el trabajo que hacen,” indicó.

Por su parte, Gustavo Solís, jefe comunal de esa ciudad, manifestó su alegría de poder desarrollar y mejorar día a día un emprendimiento de estas características. Además, destacó el nivel de participación que tienen tanto los chicos como sus padres. “Notamos día a día como ellos van progresando en la forma de desarrollarse, de expresarse, de integrarse, desenvolverse y de su seguridad,” dijo.

Finalmente, comentó que existe otro proyecto, camino a ponerse práctica, que será una fábrica de bolsas de tela. “Ya fue aprobado en ordenanza, nos dan dos años para que no se utilicen las bolsas de plástico y tenemos que tener todas las condiciones para que otro grupo de chicos trabajen con este tipo de talleres en otra área, que a su vez sirva de una utilidad pública,” concluyó.