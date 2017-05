Nación lanzó el mapa oficial de inversiones y Salta está tercera

La información contenida en el mapa será actualizada de forma mensual. El sitio, diseñado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), muestra que desde el 11 de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2017 se anunciaron 455 proyectos de inversión por un monto global de 60.920 millones de dólares.

En el primer año de gestión del presidente Mauricio Macri los anuncios sumaron casi 55.000 millones de dólares, mientras que entre 2012 y 2015 promediaron los 25.000 millones de dólares por año. Esa tendencia se mantuvo en los primer cuatrimestre de 2017, período en el cual se sumaron planes por otros 9400 millones de dólares.



El 40 por ciento de los montos anunciados (248 proyectos por 24.480 millones de dólares) corresponden a 177 firmas argentinas, y el 60 por ciento restante a 178 compañías extranjeras que presentaron 207 proyectos por 36.440 millones de dólares.



Origen de los fondos

Las empresas estadounidenses lideran los planes de inversión extranjera, con 44 proyectos por 5.639 millones de dólares, seguidas por las de Canadá (U$S 5.392 millones), España (U$S 5.000 millones) y Brasil (U$S 4.086 millones).

También son significativos los proyectos previstos por firmas del Reino Unido (U$S 1.734 millones), China (U$S 1.566 millones), Italia (U$S 1.413 millones) y Japón (U$S 1.152 millones).

Destino de los fondos

Las provincias que más fondos recibirán son Buenos Aires con 106 proyectos por un monto con 12.723 millones de dólares; Neuquén con 23 proyectos por 10.069 millones de dólares y en tercer lugar Salta, con 13 proyectos por 4.181 millones de dólares.

Cabe destacar que a su vez, Salta es la provincia receptora del proyecto de mayor inversión de todo el país, la canadiense First Quantum Minerals que con U$S 3.000 millones es el más importante en toda la geografía nacional.

Además de Canadá, país que totaliza 4 proyectos, Salta recibirá proyectos de inversión de: España 2, China 1, Francia 1 Bolivia 1 y otros 4 de empresas del resto del país.





Por sectores

El mapa señala que los anuncios tienen un carácter federal, ya que en casi todas las provincias existen proyectos de importancia para el desarrollo sus economías regionales. La actividad que concentra el mayor caudal de interés es petróleo y gas, con 14.700 millones de dólares.

Le siguen en importancia las inversiones previstas en el área de Energía (incluyendo renovables), con 10.400 millones; minería, con 7500 millones, y telecomunicaciones, medios y tecnología, con 6800 millones.