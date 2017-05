Advierten que Argentina puede sufrir una "volatilidad cambiaria" similar a la de 2001

En un informe del Observatorio de Coyuntura Económica de la UNTref reveló que en los últimos quince meses se produjo una "agudización de los desequilibrios externo y fiscal". Según el estudio, los cambios en los precios de la economía produjeron un deterioro en el consumo interno sin que se advierta una recuperación de la inversión ni la demanda externa.



Además, anticiparon que la economía argentina puede sufrir una "volatilidad cambiaria" que caracterizó a la Argentina en los últimos 40 años. En ese contexto, destacaron que este rasgo fue determinante para las crisis de 1981, 1989, 1995 y 2001.



Respecto al aspecto financiero, desde la UNTref indicaron que al cierre de enero de 2017 las reservas alcanzaron un incremento del 50% interanual aunque "no tienen la misma robustez" que años anteriores como el 2011 porque el crecimiento de las reservas se debe a las "grandes cantidades de deuda", según informó el portal Ámbito.



En ese contexto, desde la UNTref señalaron que durante ese período agro, energía y minería fueron los tres sectores más "favorecidos". Sin embargo, destacaron que "estos sectores no pudieron traccionar al resto de la actividad productiva" por la vía del empleo y el salario.



Desde el Observatorio de Coyuntura Económica de la casa de estudio relevaron una "notable" caída del valor agregado bruto (VAB) registrando una contracción del 3,86% y del 3,7% durante el segundo y el tercer trimestre de 2016, respectivamente con relación a iguale trimestres del año anterior.



De acuerdo con el informe con respecto al cierre de 2015, la economía "mantenía su dinamismo" al haberse expandido el VAB 2,67% de forma interanual respecto a 2014. Por otra parte, el Observatorio económico de la UNTref indicó que el PBI arrojó en el tercer trimestre de 2016 una contracción del 3,8% en términos de precios constantes mostrando un "fuerte freno" de la economía argentina.