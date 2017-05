¿De qué se trata el virus Ransomware que preocupa a nivel mundial?

Ya son 99 países afectados por este virus que amenzada el correcto funcionamiento de las empresas, pero ¿de qué se trata? Básicamente, el ransomware, una unión de palabras provenientes del inglés ransom, 'rescate', y ware, por software.

Es un software malicioso que al infectar un determinado equipo le da al hacker la capacidad de bloquear una computadora desde una ubicación remota, encriptar todos los archivos y quitarle al usuario el control de toda la información y datos almacenados. Para desbloquearlo el virus lanza una ventana emergente en la que generalmente pide el pago de un rescate.

Según informó Clarín, por su configuración, este tipo de software tiene la capacidad de camuflarse dentro de otro archivo o programa que invite al usuario a hacer click: archivos adjuntos en correos electrónicos, videos de páginas de dudoso origen o incluso en actualizaciones de sistemas y programas en principio fiables como Windows o Adobe Flash.

Una vez que ingresó en el sistema, el virus se activa y provoca el bloqueo de todo el sistema operativo y lanza el mensaje de advertencia, como en el caso de Telefónica, con la amenaza y el costo del rescate virtual para recuperar toda la información. El mensaje no siempre es el mismo y puede variar en función del tipo de ransomware.

Según especialistas de la compañía española Panda, una de las más reconocidas entre los desarrolladores de antivirus, resulta fundamental mantener el sistema operativo de la PC actualizado para no ser víctima de ramsonware. También hay que tener instalado y actualizado un antivirus confiable, no abrir correos electrónicos de remitentes desconocidos y evitar navegar por páginas no seguras.

Por otra parte, se pueden utilizar herramientas gratuitas de anti-ransomware que no solo eliminarán este tipo de virus malicioso, sino que también descifrarán cualquier archivo que se haya cifrado durante el ciberataque. Avast Software, otro de los referentes de la industria, recomienda para ello Alcatraz Locker, Bad Block o Bart, entre otras, que se pueden descargar desde su web oficial.