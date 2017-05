"En octubre la gente decidirá si sigue el cambio o volvemos al populismo"

En el marco de su gira por Asia, el presidente Mauricio Macri afirmó que en las elecciones de octubre "la gente decidirá si sigue el cambio o volvemos al populismo".



El primer mandatario aseguró que es determinante el resultado de las próximas elecciones para que lleguen inversiones a Argentina, por lo que instó a que los argentinos confirmen "la vocación del cambio" en las urnas, porque los inversores necesitan garantías de acuerdos "a largo plazo y con reglas aceptables".



"Los argentinos tenemos que confirmar la vocación del cambio. En octubre vamos a volver a discutir si el cambio que hemos emprendido es algo en lo que creemos y en lo que estamos dispuestos a trabajar en el largo plazo, o si queremos volver al populismo y al aislamiento de la Argentina", dijo en una entrevista al diario Clarín.



En sus reuniones en Dubai, Macri señaló que los empresarios le plantearon "entusiasmo" en trabajar con Argentina, "durante mucho tiempo", pero también que necesitan "confianza" en que los acuerdos "son a largo plazo y con reglas aceptables" algo que "lo garantiza el continuar con las reformas emprendidas" por su gestión.



Acerca de las elecciones legislativas de octubre próximo, señaló que "todavía no está definido" dónde competirá la diputada de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, e insistió en que "más allá de los candidatos", lo que "se va a discutir" es si Argentina "continúa con el cambio o si se vuelve para atrás".



Macri se excusó de responder a las críticas que recibe de Cristina de Kirchner, al subrayar que no puede "estar comentando todos los días las barbaridades que dice la ex presidenta".