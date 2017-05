¿Sabías que hace 32 años se suspendió un superclásico por falta de público en Jujuy?

La interna entre los planteles no parece ser la razón por la que el público le dio la espalda al Superclásico. Boca había eliminado a Juventud Antoniana en Salta y River había superado a Gimnasia de Jujuy. Sin embargo, la final no despertó ninguna expectativa. "Estaban los jugadores listos para salir a la cancha, pero en el estadio no había más de 1.700 personas, tuvimos que cancelar porque no era rentable", detalló Sandoval.

A pesar de contar con una capacidad para 20.000 espectadores, al 23 de Agosto no fue casi nadie. Ariel Castellón, uno de los curiosos que estuvo presente aquel día, recordó en una entrevista con TyC Sports el desconcertante episodio:" Por los parlantes dijeron que se había suspendido y que podíamos pasar por boletería para que nos devuelvan el dinero".

Para algunos, la falta de interés correspondió al Argentina – Brasil que se disputó ese mismo día con televisación abierta. Para otros la responsabilidad pasó por la organización, dado que se disputó a comienzos de mes y la mayoría de la población aún no había cobrado su salario. El misterio nunca se resolvió y el Superclásico fantasma de Jujuy pasó al olvido. Son muy pocos los que recuerdan aquel hecho, ni siquiera los futbolistas tienen un registro detallado de lo sucedido. Fue el Boca – River que no le importó a nadie.