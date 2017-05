Consumidores pagaron en abril 5,56 veces más en góndola que lo recibido por el productor

La diferencia promedio en productos agropecuarios entre los precios de origen y la góndola se ubicó en abril en 5,56 veces, impulsado por el salto en las brechas del limón, la mandarina, la acelga, la pera y el pimiento, de acuerdo con información de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



En abril siguió cayendo la participación del productor en los precios: apenas recibió el 22,9% del valor que pagó el consumidor en góndola, reduciendo así otro 3% su participación frente a marzo, informó el portal Ámbito.



"El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) agrícola subió 6,4% pero el ganadero bajó 1,7%", afirmó Fabián Tarrío, presidente de CAME.



La brecha de precios entre góndola y campo de los productos agropecuarios aumentó por segundo mes consecutivo en abril.



En promedio los importes se multiplicaron por 5,56 veces en el trayecto desde que salieron del campo y llegaron al consumidor, un 5,1% por encima de marzo y un 17,1% por sobre febrero.



Durante abril, el IPOD agrícola alcanzó un valor de 5,95 veces, subiendo 6,4% frente a marzo y 19,2% con respecto a febrero.



"En general, las desigualdades están determinadas por comportamientos especulativos de diferentes actores del mercado, básicamente de las grandes cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante. Por otro lado están los factores como la estacionalidad, que afecta a determinados productos en algunas épocas del año, o los costos de almacenamiento y transporte", indicó CAME.