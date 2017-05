Allanaron al novio de Paola Álvarez, la salteña desaparecida y le encontraron más de 30 bombachas y alcohol

Ya pasó un poco más de una semana y el paradero de Paola Álvarez, la joven salteña de 21 años y madre de un niño de 2, sigue siendo una incógnita. Mientras que su familia teme lo peor, las revelaciones que se sucedieron en estos últimos días rozan ya lo macabro: qué se descubrió en los allanamientos realizados a la casa de su novio, el principal sospechoso del caso.



Paola se encontraba en pareja con Santiago Zambrani, principal sospechoso de la desaparición de la joven. Mónica Morales, madre de la joven, fue lapidaria a la hora de describir a su yerno: "Ahora caigo en cuenta que mi hija podría haber sido vendida por este sujeto".







El macabro mensaje del novio en Facebook.



Zambrani presentaba un comportamiento errático y sospechoso, con el cual no hizo más que cavar su propia tumba: le había enviado a la madre de la joven un audio en el que revelaba que no podía contarle lo que hacía con su hija, y a través de sus redes sociales había publicado un largo y misterioso descargo en el que daba entender que Paola se encontraba muerta. Tiempo después se dio a la fuga, siendo finalmente apresado por la policía. Hoy sigue preso.









Los nuevos aportes de la investigación policial no hacen más que aumentar las dudas sobre su actuar: cámaras de videovigilancia del Sistema de Emergencia 911 muestran a Zambrani en el día de la desaparición de su novia ingresando a su barrio en moto, con Paola de acompañante. ¿Lo más sospechoso? No hay video que los muestre salir.





El allanamiento en la casa de Zambrani.





Igual de macabros son los aportes dados por los allanamientos al hogar del acusado, con posesiones que alarmaron a la policía. En el domicilio fueron halladas una treintena de bombachas de distintos tamaños y marcas, dos fundas de celulares sin los aparatos, y tres botellas de cerveza junto a dos vasos.



Zambrani permanece detenido e imputado por el delito de homicidio calificado, mientras que sus padres se hallan arrestados como partícipes secundarios. A la par, el malestar del pueblo salteño se manifestó en las marchas por justicia y seguridad: todos temen lo peor, pero no por eso bajan los brazos, y el encontrar a Paola sigue siendo el deseo de todos.