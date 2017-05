Bettina Romero fue muy crítica con Martín Grande

Por primera vez y sin filtros Bettina salió a responderle a Martín Grande, quién sostiene que su límite en la política es el apellido Romero. La hija del exgobernador de Salta lo trató de inseguro, infantil, prejuicioso y rígido mental.

En la última entrega de Agenda Abierta, la ahora presidenta del partido Salta Nos Une no esquivó el tema y dejó en claro que la interna de Cambiemos en la provincia está que arde. “Si yo me presento, él se borra… ¿y su vocación dónde quedó?”, planteó.



“(Martín Grande) muestra una limitación intelectual, mental, espiritual… no se, algún psicólogo lo tendrá que definir porque en política marcar un límite en el dialogo es como negar la política. La política es hablar, respetar las diferencias”, señaló Bettina Romero.

En otra parte se refirió a su nueva participación en la política, aunque dijo: "A mi nadie en Buenos Aires me habla de él, bienvenido sea si se auto postula".

"Hay que poder ser un tipo grande, tan rígido mentalmente y con tantos prejuicios, capaz que puede cambiar, más si le gusta el cambio".

Finalmente y para intentar bajar el tono de sus frases lo invitó al aire a tomar un café para que se conozcan y limen asperezas. Bettina deslizó que podría ser precandidata a diputada provincial en las próximas elecciones.