Cansado de las fallas mecánicas, Urtubey se baja del Pro Racing

El piloto salteño fundamentó su decisión en los contundentes problemas que tuvo durante sus 3 primeras fechas dentro de la categoría. Todavía no está resuelto si seguirá compitiendo en el TC2000.

Tras las constantes fallas mecánicas, el piloto salteño Marcos Urtubey decidió desertar del equipo oficial “Pro Racing”, con el que competía en el TC 2000, en el marco de la tercera fecha en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Al respecto, Marcos comentó que no fue una decisión fácil. “Soy una persona que no abandona a mitad de camino ningún proyecto en mi vida, pero lo cierto es que debido a los últimos resultados deportivos y muy a mi pesar, he decidido dejar de integrar el Pro Racing”, confirmó.

Urtubey fundamentó su decisión en los contundentes problemas mecánicos que afrontó durante las 3 primeras fechas dentro de la categoría. “Si bien nuestro objetivo siempre fue ir de a poco, todas las fechas tuve problemas y fallas mecánicas que no se pudieron resolver y esto hizo que no pudiera terminar ninguna carrera”, se quejó.

Por último, confesó que no se sintió cómodo ni cuidado. “Prefiero irme en buenos términos y buscar otra opción que meditare en las próximas semanas”, expresó el joven piloto, quien no dio a conocer si seguirá compitiendo en el TC2000 con otro equipo o dejará de hacerlo este año.