El extraño caso de la maestra que desapareció, volvió y se fue otra vez

La policía de Santiago del Estero continúa con la intensa búsqueda de la docente del Bº Siglo XX que desapareció de su casa desde el día viernes, dejando a sus hijos menores.



La denuncia fue realizada cerca de las 23 del día sábado por una hermana de la víctima, quien fue alertada por sus sobrinos. Según informó la policía, la docente Sofía Ferreyra, (39), se retiró el día viernes en horas del mediodía y nada más se supo de ella.



La familia se mostró preocupada ya que la educadora el día miércoles por la noche había denunciado que su pareja -un remisero identificado como Javier Manuel Gómez (39)- la había llevado a una zona montuosa, la golpeó, le robó el auto y la abandonó.



Ante la denuncia recibida, personal de la Seccional 51 comenzó las tareas investigativas para dar con el paradero de la mujer. Los efectivos se comunicaron con los vecinos de la zona, quienes indicaron que no habían visto "nada raro".



En paralelo, la policía realizaba allanamientos para detener a Gómez, por orden de la fiscalía a cargo del Dr. Mariano Gómez. Las pesquisas requisaron al menos tres inmuebles, pero el sujeto, quien estuvo preso por homicidio en grado de tentativa, no fue ubicado.



La angustia de los hijos de Ferreyra cesó cerca de las 11 del mediodía del domingo, cuando la mujer llamó por teléfono y les informó que se encontraba bien y que pronto regresaría con ellos. A las 15, los efectivos fueron alertados por los vecinos, ya que la docente había regresado a su casa en su rodado.



De inmediato los efectivos se trasladaron a la casa, pero aparentemente la mujer advirtió el accionar de los vecinos, tomó un bolso, subió a su vehículo y huyó nuevamente.



Algunos testimonios afirman que andaba sola y se la notaba "tranquila". Pese a ello los efectivos continúan con las averiguaciones. El domingo por la noche habían ordenado que se realicen recorridos por todos los barrios para ubicar su vehículo, un Fiat Palio de color gris.

