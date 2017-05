Caso Paola: “Hace tres años que estaba con ella”

Hace más de dos semanas que nadie sabe nada de Paola Álvarez. Tras su desaparición se encendieron las alertas por las declaraciones del supuesto novio en las redes sociales. Santiago Zambrani, quien habría sido el último novio, publicó un mensaje de despedida que levantó sospechas en su contra.

“Yo sé que te encontraré allá arriba y por fin podré estar a tu lado”, publicó en Facebook el sospechoso. Sin embargo asegura que no tienen nada que ver con la desaparición de la joven. Se conoció un audio que dedicó a familiares de Paola.

“No soy amigo de la Pao, estaba saliendo con ella. Estábamos haciendo muchas cosas en secreto para irnos. Tengo millones de fotos. No tienen idea de lo que yo tenía con ella. Yo la veía todos los días cuando salía del colegio, cuando salía a trabajar, ella venía a mi casa, no tienen idea de lo que yo viví con ella. Hay muchas cosas de la que ustedes no sabían y él si se enteró. Hay millones de cosas que no saben. Sepan eso, me embola lo que están haciendo, a mí me duele mucho lo que está pasando. No echen la culpa a cualquiera. Sí fui el último que la vi, no significa que le haya hecho algo. Lo hacíamos a escondidas porque no quería que nadie se entere, la misma Pao me dijo que nadie se entere. Ustedes no quieren abrir los ojos, esa es la diferencia, jamás esperaban esto. Nosotros no queríamos decir nada porque a todos les encanta el “puterío”. Por qué me juzgan si no saben lo que nosotros teníamos, ella nunca les contó.

Hace como 3 años que yo estoy con ella y ahora me culpan de todo lo que está pasando. Yo la quería mucho y la sigo queriendo, lo que le pasó me duele mucho. Jamás le hice daño, esto me está matando. Sé que están sufriendo, nosotros estábamos re bien, ahora juzgan y me culpan. Y bueno, qué se yo, pasó lo que pasó y se fue, jamás pensé algo así.

Tengo el pie mal, ella se quería ir a su casa porque ya era tarde, le dije que la llevaba, que le llamaba un remis. Yo intenté acompañarla pero ella no quería por mi pie. Le di plata para un remis. Si supiera dónde está serpia diferente. ¿Vos crees que no estoy desesperado? Todos estos días no duermo, salgo con la moto a dar vueltas para ver dónde está, mi familia está re mil preocupado.

Todos me juzgan como si yo hubiera hecho algo. ¿Cómo se yo que ella no llegó a su casa y el otro la esperó ahí? Te juro que si le pasó algo lo mato.

Vos tenés que ver bien las cosas, ¿cuándo ella te habló mal de mí, cuando te dijo que yo le pegué o la insulté?, jamás. La Pao cuando necesitaba algo siempre recurría mí porque sabía que era el único que estaba siempre para ella”.